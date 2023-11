Reggio. Presentato il Calendario Storico 2024 dei Carabinieri - Tempostretto

I proventi della loro vendita saranno devoluti in beneficenza e una parte, saranno donati al reparto pediatrico del GOM di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – “I carabinieri e le Comunità”, è il tema del Calendario Storico 2024 dell’Arma dei Carabinieri presentato alla stampa anche a Reggio Calabria, presso il Comando Provinciale. Una serie di racconti di fatti ed episodi che testimoniano la presenza costante della figura del carabiniere accanto ai cittadini. La grafica è stata realizzata dallo studio di design Pininfarina, con il contributo dell’editorialista Massimo Gramellini. Oltre al Calendario Storico, l’Arma dei Carabinieri distribuirà altre due realizzazioni editoriali, un planning e un calendario da tavolo. In quest’ultimo sono raffigurate immagini di Carabinieri all’interno dei borghi più belli d’Italia e tra questi, sono presenti anche due paesi calabresi, Stilo e Badolato. I proventi della loro vendita saranno devoluti in beneficenza e una parte, sempre di questi proventi saranno donati al reparto pediatrico del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Tale opera editoriale, in apertura, racconta una storia redatta da personale dell’Arma con il titolo “Il Carabiniere in bicicletta”. È ambientata agli inizi del ‘900 e narra di un Maresciallo dell’Arma che svolgeva il suo servizio per la comunità a bordo di una bicicletta garantendo, con gentilezza e garbo, rassicurazione sociale e compagnia agli abitanti del piccolo paesino.

Inoltre, il planning è organizzato con una pagina calendario all’inizio di ogni mese affiancata da un’immagine raffigurante le attività svolte dai reparti delle varie specialità dell’Arma (cinofili, sciatori, elicotteristi).