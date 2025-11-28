Reggio. Quartiere Marconi, controlli carabinieri: arrestato giovane con 500 grammi di marijuana

I militari hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto mentre si dirigeva verso la terrazza di una palazzina

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Rione Modena, nell’ambito delle attività quotidiane di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un giovane del luogo, sorpreso in flagranza di reato.

Durante un servizio mirato nel quartiere Marconi, finalizzato al monitoraggio di zone ritenute sensibili per la vendita e il consumo di droga, i militari hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto mentre si dirigeva verso la terrazza di una palazzina.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma, ha permesso di sorprenderlo mentre tentava di occultare una bustina in un’intercapedine muraria.

All’interno del contenitore sono stati rinvenuti circa 350 grammi di marijuana e quasi 40 dosi già confezionate e pronte per la cessione. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.