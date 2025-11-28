 Reggio. Quartiere Marconi, controlli carabinieri: arrestato giovane con 500 grammi di marijuana

Reggio. Quartiere Marconi, controlli carabinieri: arrestato giovane con 500 grammi di marijuana

Dario Rondinella

Reggio. Quartiere Marconi, controlli carabinieri: arrestato giovane con 500 grammi di marijuana

Tag:

venerdì 28 Novembre 2025 - 08:13

I militari hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto mentre si dirigeva verso la terrazza di una palazzina

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Rione Modena, nell’ambito delle attività quotidiane di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un giovane del luogo, sorpreso in flagranza di reato.

Durante un servizio mirato nel quartiere Marconi, finalizzato al monitoraggio di zone ritenute sensibili per la vendita e il consumo di droga, i militari hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto mentre si dirigeva verso la terrazza di una palazzina.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma, ha permesso di sorprenderlo mentre tentava di occultare una bustina in un’intercapedine muraria.

All’interno del contenitore sono stati rinvenuti circa 350 grammi di marijuana e quasi 40 dosi già confezionate e pronte per la cessione. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Ponte sullo Stretto, ecco perché la Corte dei conti dice no
Le reazioni. Ciucci: “Restiamo fiduciosi”, Mit: “Tecnici e giuristi sono già al lavoro”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED