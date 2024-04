Reggio. Rapina in una tabaccheria del centro, arrestati due minori e un maggiorenne

In sede di convalida, il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il maggiorenne e la custodia in un I.P.M. per i minori

REGGIO CALABRIA – Due minorenni ed un ragazzo maggiorenne, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, perchè ritenuti responsabili della rapina di una rivendita di tabacchi del centro cittadino. L’accusa nei loro confronti è di rapina aggravata in concorso e reiterata per i due minori. Nella prima rapina, commessa dai soli due minori, sono stati sottratti 3.800,00 euro e diverse confezioni di sigarette elettroniche IQOS ivi presenti, nella seconda la somma di 2.900,00 euro.

Alla identificazione dei soggetti, gli inquirenti sono giunti in seguito ad un’attività investigativa,

che ha consentito, per entrambi gli episodi, di ricostruire tutto il percorso effettuato dagli indagati sia prima che dopo la rapina, di riscontrare che i medesimi si erano introdotti presso il Tabacchi completamente travisati, avevano minacciato il titolare facendosi consegnare le somme di denaro e i prodotti commerciali, per poi darsi, a piedi, alla fuga.

Nello specifico, come è stato ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, attraverso

l’analisi delle immagini di numerosi impianti di video sorveglianza cittadini, i tre avevano

dettagliatamente pianificato la commissione delle rapine, prevedendo lungo il percorso un cambio

parziale di abiti con il precipuo scopo di rendere difficoltoso il loro riconoscimento da parte delle

forze dell’ordine nelle fasi immediatamente seguenti alla commissione del reato, nonché eludere le

successive indagini finalizzate alla loro identificazione. In sede di convalida, il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il maggiorenne e la custodia in un I.P.M. (Istituto per minori) per i minori.