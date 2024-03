Reggio. Rilascio passaporti, istituita l’agenda prioritaria

Sarà, possibile fissare un appuntamento in Questura per ottenere il passaporto entro 30 giorni per motivi di lavoro, studio, turismo, sanità

REGGIO CALABRIA – Anche presso la Questura di Reggio Calabria, seguendo le indicazioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è stata istituita l’”agenda prioritaria”, da utilizzare per tutte le richieste urgenti di rilascio passaporti.

I cittadini residenti che hanno la necessità di partire nei successivi 30 giorni e non hanno trovato una

data utile per presentare la relativa istanza, collegandosi all’Agenda ordinaria raggiungibile al link

https://passaportonline.poliziadistato.it, all’atto della scelta della sede presso cui recarsi,

visualizzeranno un nuovo pop up informativo ove il cittadino troverà gli appuntamenti messi a

disposizione per le successive 2 settimane, e fissata la data in urgenza stamperanno un modulo

attestante la priorità da firmare e consegnare all’ufficio di polizia, insieme alla documentazione

comprovante la data del viaggio.

Nel caso in cui non ci fossero disponibilità di appuntamenti anche nella sezione delle urgenze,

comparirà un tasto ben evidente che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un

modulo in cui segnala i motivi dell’urgenza per le successive valutazioni da parte degli operatori

dell’Ufficio Passaporti.

Con l’occasione si comunica all’utenza che da oggi l’Ufficio Passaporti della

Questura ha modificato i propri orari di sportello e le modalità di prenotazione per l’acquisizione di

pratiche di rilascio passaporti e dichiarazioni di accompagnamento: