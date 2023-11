Reggio. Rinvenute e distrutte dai carabinieri 500 piante di marijuana nel quartiere di Catona - Tempostretto

Le 500 piante di canapa indiana, servite da un sistema di irrigazione temporizzato, sono state rinvenute in un fondo in stato di abbandono

REGGIO CALABRIA – A Catona, quartiere a nord della città di Reggio, i carabinieri hanno rinvenuto in un fondo in stato di abbandono una coltivazione di circa 500 piante di canapa indiana avente un’altezza media di 2 metri, servita da un sistema di irrigazione temporizzato. Dopo il prelevamento di alcuni esemplari per il campionamento, l’illecita piantagione è stata totalmente distrutta su disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.