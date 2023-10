Reggio. Ripristinato il finanziamento per la mobilità sostenibile - Tempostretto

Battaglia: " La collaborazione già in piedi da lungo tempo con la Regione ha consentito di proseguire sulla scia del percorso già avviato"

REGGIO CALABRIA – «La proficua interlocuzione con la Regione Calabria, in particolare con la struttura del Dipartimento Infrastrutture, col Direttore Generale Claudio Moroni e con l’assessorE Emma Staine, ha portato all’approvazione di una delibera che conferma il finanziamento del progetto MMS da parte della Cittadella. Come ho avuto modo di affermare pochi giorni addietro, il progetto non ha rischiato il definanziamento. La collaborazione già in piedi da lungo tempo con la Regione ha consentito di proseguire sulla scia del percorso già avviato». È quanto afferma l’assessore comunale alla Mobilità ed alla Smart City, Domenico Battaglia, che, già nei giorni scorsi, era intervenuto per replicare «a notizie, evidentemente infondate, sul presunto definanziamento dell’importante progetto».

Nel ringraziare l’assessore Staine e la struttura regionale di settore, l’esponente dell’esecutivo di Palazzo San Giorgio ha voluto sottolineare come «la stessa giunta Occhiuto abbia apprezzato e promosso il lavoro portato avanti dal Comune di Reggio Calabria, riconoscendo l’efficacia complessiva e sostanziale del piano».

«I fondi – ha concluso Domenico Battaglia – serviranno per la realizzazione di una mobilità sostenibile rivoluzionaria e per l’acquisto di nuovi treni che andranno a potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e migliorare i collegamenti in città. L’atto deliberativo promosso dalla giunta regionale, dunque, ci impegna a fare tutto il possibile per spendere velocemente e bene risorse che segneranno, in positivo, il futuro della nostra comunità».