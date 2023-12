Reggio. Ritorna il Voucher da 82€ per l'abbonamento annuale di Atam - Tempostretto

Per garantirsi uno dei circa 970 nuovi abbonamenti disponibili, i cittadini dovranno scaricare l'app "ATAM Trasporti e Sosta"

REGGIO CALABRIA – L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria insieme alla sua Azienda ATAM Spa, annunciano il ritorno dell’eccezionale voucher da 82€ per l’abbonamento urbano annuale, offrendo a circa un migliaio di cittadini la possibilità di viaggiare comodamente ed economicamente per un intero anno.

Dopo il sorprendente successo della prima tranche di voucher, il Comune di Reggio Calabria ed ATAM comunicano la nuova disponibilità di 970 nuovi abbonamenti per soddisfare la crescente domanda. Questa iniziativa mira a rendere il trasporto pubblico ancora più accessibile e conveniente per la comunità reggina.

Come nella precedente occasione, che aveva riscosso uno straordinario gradimento da parte della cittadinanza, l’acquisto del voucher da 82€ sarà esclusivamente disponibile attraverso l’app ufficiale “ATAM Trasporti e Sosta”. La promozione è destinata, esclusivamente, a coloro che non ne abbiano già usufruito in precedenza ed è attiva con un tempo limitato: si potrà infatti sottoscrivere l’abbonamento ridotto a partire da oggi fino alle 23:59 del 20 dicembre.

Una volta effettuato l’acquisto tramite l’app, i beneficiari avranno tempo fino al 31 dicembre 2023 per convalidare il proprio abbonamento tramite app. Gli abbonamenti, con una durata di 365 giorni dalla data di convalida, garantiranno un anno intero di spostamenti agevolati.

Per garantirsi uno dei circa 970 nuovi abbonamenti disponibili, i cittadini dovranno scaricare l’app “ATAM Trasporti e Sosta” dal proprio store di riferimento e a procedere con l’acquisto in modo semplice e sicuro.

La misura è stata programmata dall’Amministrazione comunale reggina nell’ambito delle attività finanziate attraverso il Pon Metro 2014-2020 – React EU che prevede appunto il sostegno economico per l’acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale.

“Un’iniziativa di straordinario valore civico – ha spiegato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà – che punta a diffondere ed implementare tra i cittadini l’abitudine all’utilizzo del mezzo pubblico per i propri spostamenti quotidiani. Una misura che produce quindi un beneficio in termini ambientali, con la riduzione delle emissioni inquinanti, il decongestionamento delle aree più trafficate della città, ed una migliore esperienza di utilizzo del mezzo pubblico. Ancora una volta sarà la nostra Atam, l’azienda che è diventata nel tempo un punto di riferimento imprescindibile per tutti i reggini, a guidarci verso la transizione ecologica ed una migliore fruizione degli spazi pubblici che fa della mobilità collettiva e del trasporto pubblico uno dei suoi principali punti di forza”.

ATAM Spa si impegna a continuare a migliorare l’esperienza di viaggio della comunità, offrendo soluzioni innovative e promozioni vantaggiose. L’Azienda ringrazia gli utenti per la fiducia e l’apprezzamento dimostrati e si augura che questa iniziativa contribuisca a rendere il trasporto pubblico un’opzione sempre più conveniente e vantaggiosa per tutti.