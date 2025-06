Reggio. Riunione di insediamento del Comitato Feste Mariane, Falcomatà: “fare sempre più e meglio”

L'intento del Comitato è quello di pianificare programmare con un ampio margine di tempo, tutte le attività e le iniziative

REGGIO CALABRIA – A Palazzo San Giorgio, si è tenuta la prima riunione dei componenti del Comitato Feste Mariane, con l’intento di pianificare programmare con un ampio margine di tempo, tutte le attività e le iniziative propedeutiche all’organizzazione dei festeggiamenti laici e religiosi in vista della Festa della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria.

Oltre al Sindaco Giuseppe Falcomatà, erano presenti il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, i Consiglieri comunali Franco Barreca, Giuseppe Cuzzocrea, Massimiliano Merenda, Filippo Quartuccio e Antonino Malara.

Hanno partecipato inoltre alla riunione, il Capo di Gabinetto del Comune di Reggio Calabria, Antonio Ruvolo, la dirigente Loredana Pace; per l’ufficio Ambiente Federico Postorino, il responsabile ‘Occupazione suolo’ Demetrio Malvì, per ‘Attività produttive e spettacolo’ Giuditta Nunnari, il funzionario di Polizia Locale Giuseppe Gatto; ed infine, Eugenio Alampi in rappresentanza dell’Unione Folklore Calabria, e Gaetano Tomasello e il Presidente Gaetano Suraci in rappresentanza dell’Associazione Portatori della Vara.

“L’idea è quella di un percorso comune e condiviso con l’obiettivo di fare sempre più e sempre meglio, per quello che è l’evento più importante, in termini di tradizione ed identità, per la nostra città” – con queste parole il Sindaco Falcomatà ha voluto ribadire la volontà di programmare e stilare di comune accordo una ‘road map’, che possa consolidare ciò che negli anni passati ha fatto registrare riscontri positivi, e unitamente che possa raccogliere idee e proposte qualora si volesse dare un tocco di novità ad una tradizione secolare.

Tra le proposte presentate al tavolo di coordinamento, è emersa la volontà di reintrodurre, nelle giornate di Festa, un momento dedicato alla sfilata delle realtà folkloristiche della città, ma anche di altre regioni – “E’ un elemento che certamente può implementare il programma, e che può far rivivere l’emozioni annodate nella cultura folkloristica che in passato ha già accompagnato i festeggiamenti laici in onore della Madonna della Consolazione, e che saremo ben felici di riproporre alla comunità” – ha sottolineato Falcomatà, aggiungendo che “E’ per noi prioritario rafforzare eventi storicizzati, che raccontano la storia e la tradizione della nostra città, non rinunciando ad accogliere idee che, ai cittadini, possano sempre più far sentire propria la Festa”.

Dai momenti processionali, alle iniziative di preghiera fino alle iniziative legate agli spettacoli musicali, alle luminarie, alle giostre, alle bancarelle, ai giochi pirotecnici, agli eventi collaterali, l’impegno dell’Amministrazione comunale è di profondere uno sforzo maggiore: “Valorizzeremo al massimo il richiamo religioso attrattivo, culturale e anche turistico, che la Festa in onore della Patrona di Reggio produce. Faremo vivere la bellezza dei giorni di Festa, nella massima sicurezza e riducendo al massimo disagi dal punto di vista logistico e della viabilità” – ha concluso Falcomatà.