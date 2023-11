Reggio. Riunione operativa per la nuova attività di pulizia straordinaria delle caditoie stradali - Tempostretto

Brunetti ha incontrato i tecnici di Teknoservice e Castore per dare il via ai nuovi interventi previsti in vista della stagione invernale

REGGIO CALABRIA – In vista dell’approssimarsi della stagione invernale, il vicesindaco Paolo Brunetti, insieme ai tecnici delle società Tekonoservice e Castore, ha tenuto una riunione operativa straordinaria per l’organizzazione di nuove attività di pulizia delle caditoie stradali e dei tombini.

«Negli ultimi anni – ha spiegato Brunetti a margine dell’incontro – il nostro territorio ha sofferto gli effetti delle forti piogge che, copiose, hanno spesso assunto le dimensioni di veri e propri acquazzoni in grado di provocare allagamenti e disagi. Segno, evidente, del cambiamento climatico che sta modificando anche il corso delle stagioni in territori che, come il nostro, si è trovato a dover fare i conti con delle precipitazioni tropicali: poche, brevi, intense e con un carico di acqua impossibile da calcolare».

«Ecco perché – ha aggiunto il vicesindaco con delega all’Ambiente – diventa fondamentale e importante intervenire per manutenere le caditoie stradali ed i tombini. La loro pulizia da foglie e detriti, infatti, potrebbe evitare quegli intasamenti che sono causa di allagamenti in zone particolarmente sensibili e fragili per sopportare piogge forti o continue».

«La riunione con Teknoservice e Castore – ha proseguito Brunetti – ha avuto lo scopo di individuare le aree cittadine che, sotto questo profilo, appaiono più delicate. In questo modo, proviamo ad aggredire, tempestivamente, il problema per evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli. Dunque, dobbiamo metterci in linea con fenomeni fino ad oggi imprevedibili. Nei prossimi giorni, partiranno le attività di pulizia dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche».

«E’ stato un confronto senza dubbio costruttivo – ha concluso il vicesindaco – e che ha messo in evidenza la preparazione dei tecnici delle due società, cui va il mio personale ringraziamento e quello dell’intera amministrazione comunale. Bisogna giocare d’anticipo prevenendo possibili rischi per le persone o le cose».