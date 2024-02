Reggio. Scarico illecito di rifiuti a Valanidi. CrucittiGroup Srl: “Noi estranei, è un caso di omonimia”

"La società coinvolta nell'operazione non è quella con sede a Palmi, ma un'altra azienda situata a Reggio Calabria"

PALMI – La ditta edile di Palmi, Crucitti Group Srl, ha rilasciato una nota per chiarire la propria completa estraneità ai fatti legati allo scarico illecito di rifiuti nel torrente Valanidi a Reggio Calabria. La società tiene a sottolineare che “l’indagine condotta dai carabinieri, sotto la coordinazione della Dda di Reggio Calabria, la quale merita il nostro plauso, riguardante il disastro ambientale causato dall’impresa “Crucitti Group Srl”, non ci riguarda. La confusione nasce da un caso di omonimia: l’azienda Crucitti Group Srl con sede a Palmi è stata erroneamente associata alla società implicata nell’operazione. La nostra azienda, specializzata nella produzione di calcestruzzo, non ha alcun coinvolgimento nella vicenda. Questo caso di omonimia ha causato alcune incomprensioni danneggiando la nostra reputazione.

Condanniamo fermamente queste pratiche illegali che, oltre a provocare danni irreversibili all’ambiente,

danneggiano le imprese che operano nel rispetto della legge. Pertanto – conclude la nota – la società coinvolta nell’operazione non è quella con sede appunto a Palmi, ma un’altra azienda situata a Reggio”.