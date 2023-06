Reggio. Scuola, al via lavori analisi vulnerabilità sismica - Tempostretto

La procedura avviata su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomata', ha un importo è di 1.000.000,00 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Metrocity

REGGIO CALABRIA – Partiti i lavori di analisi e diagnosi assegnati tramite la gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria relativi, volti a “verifica la vulnerabilità sismica di n.23 edifici scolastici di proprietà comunale”. A darne notizia l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica del comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera che evidenzia: “Si tratta di lavori di analisi appunto che consentiranno di avviare un cronoprogramma diviso per fasi a cui gli affidatari dovranno attenersi e che consentiranno poi, di mettere a norma gli istituti scolastici interessati tramite interventi necessari e importanti che mireranno a risolvere le vulnerabilità sismiche”.

Le scuole interessate

Gli istituti scolastici interessati sono: scuola materna e primaria Villa San Giuseppe, scuola materna e primaria Santa Caterina, scuola secondaria di primo grado Pirandello, scuola secondaria di primo grado Vitrioli, scuola materna “Parco Caserta”, scuola primaria Frangipane, scuola materna e primaria Sambatello, scuola materna e primaria Rosali’, scuola secondaria di primo grado De Amicis, scuola secondaria di primo grado Corrado Alvaro, scuola materna e primaria Arangea, scuola secondaria di primo grado De Gasperi, scuola secondaria di primo grado G. Moscato scuola materna e primaria Trunca, scuola primaria San Gregorio, scuola secondaria di primo grado Nosside – Pytagoras, scuola “Cassiodoro”, istituto Orazio Quarnaro, istituto Dante Alighieri, distaccamento Dante Alighieri, scuola secondaria di primo grado Klearcos, scuola secondaria di primo grado Galluppi, scuola secondaria di primo grado Melissari.

I fondi

“Continua la nostra azione -spiega l’assessore Nucera – di controllo, vigilanza e adeguamento degli istituti scolastici reggini. Sin dal mio insediamento, ho lavorato per ripristinare e riportare alla normalità la situazione delle infrastrutture scolastiche attraverso interventi mirati e un dialogo continuo con i dirigenti scolastici. I lavori in questione -dice l’assessore – permetteranno una prima diagnosi della sicurezza degli edifici”. La procedura avviata su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomata’ , ha un importo è di 1.000.000,00 nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Gli step

L’affidatario dovrà produrre per ogni edificio oggetto di analisi Fase 1: fascicolo del fabbricato e piano di indagine. Fase 2:analisi storico critica, relazione sui risultati delle indagini, rilievo geometrico – strutturale, relazione sulla caratterizzazione dei materiali, relazione geologica e geotecnica, relazione tecnico descrittiva. Fase 3: relazione di calcolo e tabulati di analisi, relazione di sintesi delle verifiche di vulnerabilità. Fase 4:”Scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della Protezione Civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” secondo il modello predisposto dalla Sezione Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile, sintesi degli interventi mitigatori del rischio, relazione finale. “Ringrazio il settore lavori pubblici e manutenzione – conclude l’assessore -il dirigente Barreca, il R.U.P ing. Giuseppe Mauro, il D.E.C ing. Michele Tigani, il D.O. dott. Giuseppe Chirico”.