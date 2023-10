Reggio. Sentenza Lucano, Daqua e Pisapia: "Una bella giornata per la giustizia italiana" - Tempostretto

Pisapia: "Questa sentenza conferma che Lucano non ha mai fatto nulla per sé stesso, ma per dare un aiuto alle persone che ne hanno bisogno, i più deboli"

REGGIO CALABRIA – Subito dopo la lettura del dispositivo che ha scagionato dai reati più pesanti, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, l’aula del Tribunale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, è esplosa in un boato di gioia e liberazione da parte di amici e sostenitori di Lucano, imputato insieme ad altre 17 persone nel processo “Xenia” nato da un’inchiesta della Guardia di finanza sul modello “Riace”. All’uscita del Palazzo di Giustizia, uno dei due avvocati, Andrea Daqua, commentando la sentenza ha detto che per la giustizia italiana è stata una bella giornata.

“Non avevamo mai dubitato sulla onestà di Mimmo – ha spiegato sempre l’avvocato Daqua – e sull’assoluta legittimità di tutto ciò che ha fatto. Una sentenza che demolisce il costrutto accusatorio. Dovrebbe essere rimasta solo un’ipotesi residuale di abuso d’ufficio, cosa che appureremo nella motivazione della sentenza”. Mentre, l’avvocato Giuliano Pisapia ha affermato che “Per Mimmo Lucano seppure in ritardo ma per fortuna è arrivata la vera giustizia. Ormai è evidente a tutti coloro che vogliono operare in buona fede, che non ha mai fatto nulla per sé stesso, ma per dare un aiuto alle persone che ne hanno bisogno, i più deboli. Questa sentenza è importante, non solo per Mimmo Lucano ma per il Paese”