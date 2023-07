Reggio. Servizio Focus 'ndrangheta ad Arghillà, un arresto e 7 denunce - Tempostretto

Gli agenti della polizia locale, hanno denunciato 7 persone per occupazione abusiva di immobile, furto di acqua e di energia elettrica

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito del programma nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, la polizia locale di Reggio Calabria nella giornata di ieri ha svolto un servizio straordinario nel quartiere Arghillà, zona nord della città. All’esito dei controlli, degli uomini del comando Macheda-Marino di viale Aldo Moro, guidati dal comandante Salvatore Zucco, mirati al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica abusivamente occupato, sono state denunciate all’autorità giudiziaria sette persone per occupazione abusiva di immobile, furto di acqua e furto di energia elettrica.

I vigili urbani, insieme agli agenti della polizia, hanno anche arrestato una donna di 47 anni, con specifici precedenti penali, per l’ipotesi di furto aggravato di energia elettrica. La stessa è stata ristretta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. “Queste operazioni, – viene riportato in una nota – sono state coadiuvate da tecnici verificatori Enel e addetti al servizio idrico della società Hermes, a tutela del diritto alla casa e continueranno anche nelle prossime settimane. Le ipotesi investigative formulate a carico degli indagati, attesa la fase preliminare dell’indagine, dovranno essere riscontrate e validate in sede dibattimentale”.