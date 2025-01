Reggio. Sorgonà: “la crescita dell’aeroporto e il capodanno grande occasione. Puntare si giovani”

"La vitalità che abbiamo visto nelle strade durante questo periodo è la dimostrazione che i giovani sono il cuore pulsante di Reggio"

REGGIO CALABRIA – “Il successo del Capodanno Rai 2025, che ha portato Reggio Calabria sotto i

riflettori nazionali, è stato un segnale di forza per il futuro della nostra città. Tuttavia, non possiamo ignorare che questa rinascita temporanea è stata resa possibile soprattutto dal ritorno dei giovani che, per le festività, hanno scelto di trascorrere il Natale con le proprie famiglie”. “La vitalità che abbiamo visto nelle strade durante questo periodo è la dimostrazione che i giovani sono il cuore pulsante di Reggio. Non possiamo lasciare che questa energia si disperda,” . ad affermarlo è Sasha Sorgonà, Founder di “Spinoza – La Fabbrica del Futuro” e Presidente di “Reggio Impresa”. “È il momento di agire per

trasformare questo ritorno in una scelta stabile e duratura.”

Lo spopolamento giovanile: un trend da invertire

Negli ultimi vent’anni, la nostra città ha perso oltre 20.000 giovani, una fuga silenziosa dovuta a mancanza di lavoro e prospettive. “Non possiamo permettere che Reggio continui a perdere le sue menti migliori,” sottolinea Sorgonà. “Ogni giovane che parte è una perdita di competenze, energia e futuro per tutta la comunità.” Il tasso di disoccupazione giovanile in Calabria, al 32%, è tra i più alti d’Europa.

Questo dato, però, non deve scoraggiarci ma spingerci a creare opportunità: investire in settori strategici, supportare l’imprenditoria giovanile e attrarre investimenti sono azioni fondamentali per invertire la tendenza.

Aeroporto e crescita economica



Un’opportunità straordinaria viene dal boom dell’aeroporto “Tito Minniti”, che nel 2024 ha visto una crescita del 115% dei passeggeri, con oltre 640.000 utenti. “La crescita dell’aeroporto rappresenta una svolta per il nostro territorio,” sottolinea sempre Sorgonà. “Collegamenti migliori significano più turismo, più investimenti e, soprattutto, più possibilità per i nostri giovani di tornare.”



Un impegno collettivo per il futuro



Il Capodanno Rai ha dimostrato che Reggio Calabria può essere protagonista su scala nazionale. Ora è il momento di andare oltre, costruendo una città dove i giovani non siano solo spettatori ma protagonisti della politica, della cultura e dell’economia. “Abbiamo il dovere di trasformare il ritorno temporaneo di queste festività in una rinascita permanente,” conclude Sorgonà. “Solo coinvolgendo i giovani e creando le condizioni per farli restare, possiamo immaginare una Reggio Calabria forte, moderna e competitiva.”