Reggio. Street food, Milia (Fi) finalmente il regolamento arriva in aula - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Al Consiglio comunale convocato per il 14 luglio, all’ordine del giorno finalmente inserito il punto per l’approvazione del “regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche” che disciplinerà le attività di street food ricadenti nel Comune di Reggio Calabria. Un grande risultato ottenuto grazie all’importante lavoro svolto da Forza Italia durante tutto l’iter in Commissione, dove il regolamento è sbarcato per la prima volta oltre un anno fa, su proposta del Capogruppo azzurro Federico Milia.

Vittoria per la città

“Aver stimolato il Comune ad apportare questa necessaria novità è una vittoria per la mia attività politica ed al contempo per tutta la Città, perché permette di fare un passo avanti basilare in un settore divenuto ormai strategico in tutte le realtà del mondo. Come promesso in campagna elettorale agli operatori del settore ed ai cittadini, soprattutto ai più giovani, siamo intervenuti in merito al regolamento dello Street food per portarlo al passo con i tempi – sostiene Milia, primo promotore della creazione del regolamento – perché in una Città che, nonostante tutto, è palesemente a vocazione turistica, non possiamo permetterci un regolamento fermo a vent’anni fa! Il turismo è un settore su cui siamo indietro anni luce.”