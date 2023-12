Reggio. Strutture psichiatriche, nuova protesta di Usb e Coolap - Tempostretto

Per Usb e Coolap c'è la necessità che gli organi preposti alla tutela della giustizia intervengano sulla vicenda

REGGIO CALABRIA – Usb e Coolap, nuovamente in piazza per protestare a difesa dei servizi psichiatria. “Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi – hanno dichiarato gli organizzatori stamane – sarà così fino a quando non otterremo lo sblocco dei ricoveri: non faremo calare il silenzio sulla situazione delle strutture psichiatriche reggine! Oggi, abbiamo deciso di accogliere il sub commissario alla Sanità Ernesto Esposito, atteso come relatore in un convegno a Palazzo Alvaro. Le rassicurazioni ricevute da lui il 13 novembre scorse sono cadute nel vuoto. Anche l’asp reggina, che ieri ha pubblicato la riorganizzazione della Rete Territoriale, nel denunciare l’enorme carenza di risposte nel settore psichiatrico che determina un’elevata mobilità passiva, attende indicazione regionali che tardano ad arrivare”. Per Usb e Coolap c’è la necessità che gli organi preposti alla tutela della giustizia intervengano sulla vicenda, considerata la circostanza che si profila riguardo lo stato di abbandono in cui vengono lasciate persone con gravi problematiche di salute mentale.

“Noi, – affermano i manifestanti – non molleremo fino a quando le doveroso risposte regionali a tutto questo non arriveranno”.