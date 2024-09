Reggio. Topo d’appartamento cerca di fuggire gettandosi dal balcone, ricoverato in terapia intensiva

L'uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva e rianimazione in prognosi riservata ma non in pericolo di vita

REGGIO CALABRIA – E’ stato arrestato l’uomo di 32 anni che, a Reggio Calabria, dopo aver commesso un furto in un appartamento, è precipitato dal balcone dello stabile tentando di sfuggire alla cattura da parte della Polizia. L’uomo, trovato in possesso di oggetti idonei allo scasso, è stato identificato e condotto in ospedale dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva e rianimazione in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, quando nel corso di un servizio di controllo del territorio, le Volanti sono intervenute in centro città a seguito di una segnalazione di furto in un appartamento al primo piano. Gli agenti hanno prontamente raggiunto il luogo indicato e cinturato l’edificio, rinvenendo immediatamente, al primo piano dello stabile, una scala, utilizzata per avere accesso all’appartamento.

L’uomo, trovato in possesso di oggetti idonei allo scasso, è stato identificato per un 32enne reggino, pregiudicato per danneggiamento seguito da incendio, sottrazione di persone incapaci, atti sessuali con minorenne, minaccia, vari furti in abitazione, lesioni personali, rapina e ricettazione.