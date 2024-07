Reggio. Un altro atto vandalico alla Villa comunale Umberto I

Merenda: "Il danno sarà riparato immediatamente anche perché nei prossimi giorni la villa sarà scenario di spettacoli estivi"

REGGIO CALABRIA – Ancora un atto vandalico alla Villa comunale Umberto I, un luogo del cuore, sul quale l’Amministrazione da tempo ha investito per restituirlo a tutta la comunità. Nottetempo sono state divelte quattro trappole per topi e un cassonetto dei rifiuti è stato gettato all’interno del laghetto. A darne notizia è Massimiliano Merenda, consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini.

“Si tratta del secondo episodio vandalico che si sussegue in poco tempo – ha affermato Merenda – c’è tanta rabbia e indignazione soprattutto se si pensa alla cura da parte dell’Amministrazione Falcomatà riservata ad uno degli angoli verdi più preziosi della città e sui quali da tempi si è deciso di investire. Uno sforzo importante per restituire la fruibilità che mancava da tanto tempo per un luogo del cuore caro a tante generazioni di reggini. Il danno – ha assicurato il consigliere – sarà riparato immediatamente anche perché nei prossimi giorni la villa sarà scenario di spettacoli estivi.

Episodi come quello di stanotte non ci spaventano e non ci fanno arretrare di un passo. Continueremo con la passione che da sempre contraddistingue il nostro operato a prenderci cura della città e dei beni comuni”.