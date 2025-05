Reggio. Uomo accoltellato sul lungomare

L'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite, con altri 4 uomini per aver negato loro una sigaretta

REGGIO CALABRIA – Un uomo di 44 anni, mentre passeggiava con il suo cagnolino, è stato accoltellato sul lungomare di Reggio nel versante inferiore. L’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una lite, con altri 4 uomini per aver negato loro una sigaretta. La vittima, seppur in condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato e ricoverato al Gom di Reggio Calabria .

Preoccupazione tra la cittadinanza per quanto accaduto, in una zona della città molto frequentata da famiglie, turisti e residenti e che dovrebbe essere ben presidiata e controllata. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini, interrogando eventuali testimoni e vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza, presenti nella zona.