Regionali Calabria. Falcomatà, domani inaugura la sua segreteria politica

mercoledì 10 Settembre 2025 - 14:33

Il nuovo punto di confronto, che si trova al civico 16 di via Magna Grecia, sarà operativo tutti i giorni

REGGIO CALABRIA – Domani, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 18:00, aprirà ufficialmente la segreteria politica di Giuseppe Falcomatà, candidato al consiglio regionale della Calabria con il Partito Democratico, a sostegno del presidente Pasquale Tridico.

Il nuovo punto di confronto, sito al civico 16 di via Magna Grecia, sarà operativo tutti i giorni e rappresenterà un luogo in cui Giuseppe Falcomatà avrà modo di condividere il proprio programma e raccogliere ogni spunto utile da parte dei cittadini.

In questa sede, infatti, nei prossimi giorni avranno luogo dibattiti e discussioni sulle prospettive di rilancio della Regione Calabria, chiamata al voto il 5 e 6 ottobre prossimi.

