 Regionali Calabria. Forza Italia lancia il nuovo simbolo per la campagna elettorale di Occhiuto

Regionali Calabria. Forza Italia lancia il nuovo simbolo per la campagna elettorale di Occhiuto

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Forza Italia lancia il nuovo simbolo per la campagna elettorale di Occhiuto

Tag:

sabato 30 Agosto 2025 - 14:17

Cannizaro: "Pasquale Tridico, piuttosto nervoso per essere un professore universitario, chieda un Maalox a Beppe Grillo e stia sereno"

REGGIO CALABRIA – Forza Italia ha presentato ufficialmente il simbolo che accompagnerà la campagna elettorale a sostegno di Roberto Occhiuto nella corsa alle regionali calabresi. A ufficializzarlo, questa mattina, è stato il segretario regionale Francesco Cannizzaro, che in un comunicato ha spiegato come sia stato scelto il motto già centrale nella comunicazione politica del partito: Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria”.

Francesco Cannizzaro in conferenza stampa (30.8.2022)

“Per noi parlano i fatti – ha scritto Cannizzaro sui suoi canali social –. Questo simbolo, anche in una terra che molti definivano ‘ingovernabile’, è divenuto sinonimo di credibilità, cambiamento e concretezza. I calabresi ci conoscono, conoscono la nostra storia e riconoscono i nostri risultati. Questo simbolo è la loro fiducia, è la nostra forza. Forza Italia è Roberto Occhiuto. E con lui, la Calabria è più forte”.

Cannizzaro sul sondaggio Emg/Masia : “Tridico nervoso, chieda un Maalox a Beppe Grillo”

“E niente… o i numeri dicono ciò che pensano loro, oppure sono farlocchi. Ha sempre funzionato così e continua a funzionare così. Per la sinistra, Pd o Movimento 5 Stelle poco cambia, la verità è sempre e comunque solo quella dettata dalle loro testate e dai loro amici. Se un sondaggio dice qualcosa che non gradiscono è propaganda.

Pasquale Tridico, piuttosto nervoso per essere un professore universitario, chieda un Maalox a Beppe Grillo e stia sereno. Tra poche settimane saranno i calabresi a decidere se tornare indietro, affidandosi alla sua armata brancaleone (da Renzi a Rifondazione comunista), o andare avanti, confermando la fiducia al presidente Roberto Occhiuto e al centrodestra unito.

Nel frattempo l’ex presidente dell’Inps, che già ha annunciato la sua intenzione di voler cacciare dalla Calabria Ryanair, facendo tornare Reggio e il nostro sistema aeroportuale nel Medioevo, potrebbe chiarire una volta per tutte le sue intenzioni sul futuro in Parlamento Ue: la molla o no la poltrona dorata da 16mila euro al mese di Bruxelles?”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Schifani “Stimo Tardino, con Salvini non è successo nulla”. E su una eventuale ricandidatura: “Il mio lavoro ha bisogno di continuità”
“In un mare di sogni” per i ragazzi speciali del Centro Autismo di Nizza
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED