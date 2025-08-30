Regionali Calabria. Forza Italia lancia il nuovo simbolo per la campagna elettorale di Occhiuto

Cannizaro: "Pasquale Tridico, piuttosto nervoso per essere un professore universitario, chieda un Maalox a Beppe Grillo e stia sereno"

REGGIO CALABRIA – Forza Italia ha presentato ufficialmente il simbolo che accompagnerà la campagna elettorale a sostegno di Roberto Occhiuto nella corsa alle regionali calabresi. A ufficializzarlo, questa mattina, è stato il segretario regionale Francesco Cannizzaro, che in un comunicato ha spiegato come sia stato scelto il motto già centrale nella comunicazione politica del partito: “Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria”.

“Per noi parlano i fatti – ha scritto Cannizzaro sui suoi canali social –. Questo simbolo, anche in una terra che molti definivano ‘ingovernabile’, è divenuto sinonimo di credibilità, cambiamento e concretezza. I calabresi ci conoscono, conoscono la nostra storia e riconoscono i nostri risultati. Questo simbolo è la loro fiducia, è la nostra forza. Forza Italia è Roberto Occhiuto. E con lui, la Calabria è più forte”.

Cannizzaro sul sondaggio Emg/Masia : “Tridico nervoso, chieda un Maalox a Beppe Grillo”

“E niente… o i numeri dicono ciò che pensano loro, oppure sono farlocchi. Ha sempre funzionato così e continua a funzionare così. Per la sinistra, Pd o Movimento 5 Stelle poco cambia, la verità è sempre e comunque solo quella dettata dalle loro testate e dai loro amici. Se un sondaggio dice qualcosa che non gradiscono è propaganda.

Pasquale Tridico, piuttosto nervoso per essere un professore universitario, chieda un Maalox a Beppe Grillo e stia sereno. Tra poche settimane saranno i calabresi a decidere se tornare indietro, affidandosi alla sua armata brancaleone (da Renzi a Rifondazione comunista), o andare avanti, confermando la fiducia al presidente Roberto Occhiuto e al centrodestra unito.

Nel frattempo l’ex presidente dell’Inps, che già ha annunciato la sua intenzione di voler cacciare dalla Calabria Ryanair, facendo tornare Reggio e il nostro sistema aeroportuale nel Medioevo, potrebbe chiarire una volta per tutte le sue intenzioni sul futuro in Parlamento Ue: la molla o no la poltrona dorata da 16mila euro al mese di Bruxelles?”.