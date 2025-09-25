Regionali Calabria. Fratoianni (AVS): “restituire un futuro a questa terra, sanità e giustizia sociale le priorità”

L'intervento della Corte dei Conti, conferma che il Ponte sullo stretto presenta criticità e non risponde ai reali bisogni dei cittadini

COSENZA– “L’obiettivo è vincere le elezioni e restituire un futuro a una terra che ciclicamente sembra perderlo, ma che invece ha straordinarie risorse, insieme a straordinari problemi e bisogni”. Lo ha dichiarato, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e leader dell’Alleanza Verdi e Sinistra, in occasione del suo intervento stamane a Cosenza, a sostegno del candidato alla presidenza della Giunta regionale del campo largo Pasquale Tridico.

Per Fratoianni, il tema dei temi rimane la sanità pubblica, che in Calabria rappresenta una delle emergenze più sentite. “La situazione è terribile – ha sottolineato Fratoianni – perché viene negata a una parte sempre più ampia della società calabrese il diritto universale alla salute. Occorre intervenire con decisione per garantire servizi e cure a tutti i cittadini”.

Oltre alla sanità, per il segretario di Sinistra Italiana ha elencato le altre emergenze, come la giustizia sociale, disuguaglianze, ambiente e pace, sottolineando il ruolo che le Regioni possono e devono svolgere in merito a quest’ultimo settore.

Fratoianni non ha mancato di affrontare anche la questione del ponte sullo Stretto, dopo i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti sul progetto. “Da tempo – ha infine ricordato – erano stati segnalati problemi di natura amministrativa e legati alle competenze nazionali ed europee. È l’ennesima conferma che questo progetto presenta criticità profonde e non risponde ai reali bisogni dei cittadini”.