 Regionali Calabria. Presentata la lista della Lega per la provincia di Reggio Calabria

Regionali Calabria. Presentata la lista della Lega per la provincia di Reggio Calabria

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Presentata la lista della Lega per la provincia di Reggio Calabria

Tag:

sabato 06 Settembre 2025 - 08:54

Giuseppe Gelardi, che sarà capolista, già capogruppo del partito della Lega in consiglio regionale a Palazzo Campanella

REGGIO CALABRIA – Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione elettorale Sud per la provincia di Reggio Calabria. Confermati i due consiglieri uscenti della Lega, Giuseppe Gelardi, che sarà capolista, già capogruppo del partito in consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani. Insieme a loro, ci saranno anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli. La lista è stata depositata e sarà presentata, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario federale della Lega, Matteo Salvini e il vice segretario e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina. Navigare senza barriere: due giornate con “Lo Spirito di Stella”
S. Teresa di Riva. Cade dal balcone, 44enne in elisoccorso al Policlinico di Messina
Riprende l’attività di Benefit, “si possono donare vestiti in buone condizioni”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED