Regionali e politiche: il giorno del voto, 253 sezioni a Messina - Tempostretto

Si vota oggi dalle 7 alle 23

MESSINA – Elezioni regionali e politiche. Oggi è il giorno del voto, dalle 7 alle 23. Fa sapere il Comune: “A conclusione della surroga complessiva di trentatré presidenti, si sono regolarmente costituiti i seggi delle 253 sezioni, comprensive di 9 seggi speciali”.

Quattro ulteriorii seggi sono deputati alla raccolta del voto domiciliare Covid, istituiti in appoggio alle sezioni ospedaliere delle aziende Policlinico e Papardo. I presidenti di ogni sezione hanno ricevuto in consegna tutto il materiale occorrente per la votazione.

Per le elezioni politiche gli elettori a Messina sono 178.926, di cui 84.143 uomini e 94.783 donne; per le elezioni regionali sono 191.435, di cui 90.756 uomini e 100.679 donne.

La rilevazione dell’affluenza alle urne sarà sarà effettuata alle 12, alle 19 e alle 23, in coincidenza con la chiusura dei seggi, cui seguirà lo scrutinio prima per l’elezione al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati. Dopo la sospensione, le operazioni di scrutinio riprenderanno alle ore 14 di domani, con l’elezione del presidente della Regione Siciliana, per poi completare con gli eletti all’Assemblea regionale siciliana.

