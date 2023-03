Regionali Master. La Swimblu chiude al quinto posto, decima la Power Team - Tempostretto

Scorpacciata di medaglie per i Master messinesi a Paternò che tornano con al collo 65 medaglie, 13 d'oro, 33 di argento e 19 di bronzo

PATERNÒ – Due giorni di gare alla piscina “Giovanni Paolo II” hanno assegnato il titolo regionale Master alla società etnea Idra Nuoto, presenti anche le due squadre messinesi Swimblu Milazzo e Power Team Messina che chiudono rispettivamente in quinta e decima posizione su 29 società partecipanti.

Il gruppo più numeroso era quello mamertino, un vanto per il presidente Simone Zappia che ci tiene a sottolineare il forte senso di appartenenza “abbiamo portato 48 atleti al netto delle assenze per influenza” ha fatto sapere. Sottolineando, sempre con rammarico, le difficoltà di allenarsi nella città del Capo dove, da anni, “non si può fruire di una struttura regolamentare per svolgere l’attività federale”. L’impianto esiste ma più volte la Swimblu ha ribadito che il canone è troppo esoso e sia il gestore che l’amministrazione comunale, nonostante le richieste, non sono mai venuti incontro alla società. Prestazione tabellare più alta tra i suoi di Gianni Landi che nei 100 stile libero, nuotati in 54″54, fa segnare il punteggio tabellare di 894.21, più il punteggio è vicino a mille più valore ha la prestazione.

Per la neonata Power Team Messina, allenata da Alessandro Frisone, dopo le buone prove al Trofeo Sant’Agata, hanno partecipato a questa prima rassegna regionale in quindici. Lo stesso Frisone ha partecipato facendo registrare la prestazione tabellare più alta tra i suoi, nuotando i 200 stile libero in 2’02″48 che gli sono valsi 890.76 punti.

I campioni regionali messinesi

In totale le due società hanno messo insieme 65 medaglie. 13 d’oro, 7 Swimblu e 6 Power Team, di seguito gli atleti che si sino laureati campioni regionali Master. 20 argenti e 15 bronzi per i mamertini e 13 secondi posti e 4 terzi per i peloritani completano il quadro.

Antonino Gentile (Swimblu) 35M 50 farfalla e 100 misti

Alessia Bucca (Swimblu) 25F 50 rana

Andrea Maimone (Swimblu) U25M 50 rana

Staffetta 4×50 stile libero (Swimblu Landi, Gentile, Bucca, Fazio) 120-159X

Gianni Landi (Swimblu) 25M 100 stile libero

Lidia Perdichizzi (Swimblu) 40F 200 misti

Erica Lo Grande (Power Team) U25F 200 stile libero e 100 stile libero

Alessandro Frisone (Power Team) 30M 200 stile libero

Ilaria Nostro (Power Team) 30F 100 misti e 50 stile libero

4×50 mista (Power Team Sorrenti, Grasso, Nostro, Frisone) 120-159X

