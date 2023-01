Regione, è arrivato (anzi: tornato) il giorno di Giannetta e Molinaro in Consiglio - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Per loro, si tratta di un ritorno.

Oggi pomeriggio (l’orario di convocazione è fissato per le 15,30), a parte la modifica di tre leggi, l’adempimento-chiave del Consiglio regionale sta nella surroga di altri due neoparlamentari: dopo l’ingresso in Aula di Sabrina Mannarino (per il neosenatore fdi Fausto Orsomarso) e Giovanni Muraca (per il neosenatore pd Nicola Irto), torneranno a sedere su uno scranno di Palazzo Campanella i già consiglieri regionali Mimmo Giannetta (l’ex sindaco di Oppido Mamertina avvicenderà il neodeputato di Forza Italia Gianni Arruzzolo, già capogruppo degli azzurri alla Regione) e Pietro Molinaro (il già presidente della Sesta Commissione consiliare “Politiche agricole” sostituirà l’ex capogruppo leghista a Palazzo Campanella Simona Loizzo).

Articoli correlati