Regolamento Tari, la "maratona" si chiude con l'approvazione - Tempostretto

La maggioranza, ridotta quasi all'osso, approva un solo emendamento nella terza sera di lavori e poi dà il via libera. L'opposizione promette battaglia sui prossimi temi

MESSINA – Dopo una durissima settimana fatta di scontri politici su diversi temi, con ben tre sessioni con all’ordine del giorno il regolamento della Tari e le eventuali modifiche da apportare, il Consiglio comunale ha approvato la delibera dell’amministrazione. Il voto è arrivato poco dopo le 21, con 6 emendamenti e un sub-emendamento discusso e, ancora una volta, la bocciatura in blocco di tutto ciò che ha proposto l’opposizione. Il regolamento passa così come l’ha proposto l’amministrazione, con qualche leggera modifica approvata grazie agli emendamenti della maggioranza, gli unici a ricevere il voto favorevole.

Regolamento approvato con 13 sì e 10 no

A votare sono stati in 23, con 13 sì e 10 no, e con le liste legate a Basile ridotte all’osso, viste le tante assenze. L’unico emendamento approvato, con relativo sub-emendamento, è quello proposto da Giuseppe Busà di Basile sindaco, in cui si parla di riduzioni per chi non può usufruire del porta a porta, come accade in alcuni villaggi soprattutto nella zona sud. Poi, tutto bocciato. Saltati nel corso delle ultime 24 ore tutti gli obiettivi dei partiti d’opposizione, che avevano proposto diverse modifiche con cui introdurre scontistica, riduzioni e agevolazioni.

La sfida politica è tutt’altro che chiusa

Ciò che resta, invece, è il dato politico. Nelle dichiarazioni di voto Pd, Fratelli d’Italia, Ora Sicilia, Forza Italia, De Domenico sindaco e due consiglieri del Gruppo Misto (il capogruppo Cantello, che ha parlato anche per la collega D’Arrigo) hanno espresso, chi a chiare lettere e chi tra le righe, che la sfida non è certo finita qui. L’intera opposizione si è smarcata dall’approvazione, tra chi ha parlato di “farsa” e chi di “rispetto mancato”, ribadendo, però, che i temi da qui alla fine del mandato saranno tanti e che lo spirito di collaborazione e di ascolto avrebbe sicuramente giovato alla comunità.

