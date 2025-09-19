Renzi: “Il Ponte? Senza soluzioni a problemi Sicilia è solo distrazione di massa”

Al convegno di UniMe l'intervento in collegamento video del leader di Italia Viva

“Se si fa il Ponte sullo Stretto e nel frattempo si sistema tutto quello che non è stato sistemato in Sicilia, va bene, diventa un asso nella manica da giocare nella comunicazione esterna, ma se si fa il ponte come bandierina e nel frattempo i tempi di percorrenza tra le città siciliane sono quelli che sappiamo, allora è evidente che si sta facendo una grande distrazione d imassa”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto oggi in collegamento video agli “Ai Days” organizzati da Università di Messina, Anm e Ordine degli Avvocati sui temi della giustizia e intelligenza artificiale.

“Il ponte si farà, credo che a questo punto non si possa tornare indietro – ha detto Renzi rispondendo ad una specifica domanda – la mia questione è che tipo di riflessione vengono fatte affinché ci sia un’infrastruttura all’altezza e collegamenti degni di un’opera di questo genere”. “Per me – ha aggiunto Renzi – lo dissi da presidente del Consiglio nel 2006, il ponte andava fatto con fondi totalmente europei senza togliere un centesimo alla programmazione della regione Calabria e della regione Sicilia. Penso di essere uno di quelli che non si metterà mai a discutere su una infrastruttura se funziona ed è efficace”.

