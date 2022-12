Residui di manifesti pubblicitari lasciati per terra - Tempostretto

Prosegue imperterrita l'assurda abitudine di rinnovare i cartelloni pubblicitari lasciando i vecchi manifesti per strada. Il Comune di Messina deve intervenire

Segnalazione WhatsApp al 366.8726285: “Ecco qui, cosa continuano a lasciare imperterriti e impuniti gli attacchini incaricati da una società concessionaria dei cartelloni pubblicitari. Siamo sul viale principe Umberto lato Cristo Re, esattamente qualche metro prima di Torre Vittoria. Che schifo. Che schifo. Questa carta inoltre si attacca ai finestrini delle nostre auto, anche in movimento, creando potenziali incidenti. Già lo scorso anno lo avevamo segnalato e voi pubblicato. E ora continuano impuniti e maleducati. Dovrebbero essere licenziati e si dovrebbe togliere l’appalto. Come noterete, incastrano pure la precedente carta dietro i cartelloni, creando rifiuti su rifiuti”.

Manifesti sostituiti e lasciati dietro i cartelloni pubblicitari

Aggiunge il lettore: “Vergogna, incivili e impuniti da tutti noi. Devono essere sanzionati dal sindaco per imbrattamento di strade e luoghi pubblici”.

Non solo l’anno scorso, come evidenzia il lettore, ma anche qualche giorno fa abbiamo denunciato questo comportamento scorretto, grazie ad un’altra segnalazione WhatsApp. Visto che il fenomeno prosegue imperterrito, è effettivamente venuto il momento che il Comune di Messina se ne occupi, adottando i necessari provvedimenti. In fin dei conti si tratta di un modo inidoneo di trattare un rifiuto. Pertanto come giustamente si sanzionano i cittadini e i condomini per i loro errori nella raccolta differenziata, allo stesso modo bisognerebbe punire chi lascia i manifesti per strada o dietro i cartelloni quando vengono rinnovati.