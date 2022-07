Restano ai domiciliari le due pusher di S. Stefano - Tempostretto

Braccialetto elettronico per le due giovani di Santo Stefano medio arrestate dai cc per i 5 chili di marijuana nell'uliveto

MESSINA – Restano agli arresti domiciliari Alessia Nicosia e Domenica Astuto, rispettivamente 28 e 26 anni, fermate dai Carabinieri della Compagnia Messina Sud nei giorni scorsi per il fusto di metallo contenente i 15 panetti di marijuana, sequestrato in un uliveto di Santo Stefano Medio.

Le due sono comparse davanti al giudice Massimiliano Micali che ha convalidato l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ed ha confermato per entrambe gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. Le due devono essere processate per direttissima ma i legali, gli avvocati Pietro Venuti, Matteo Grasso e Salvatore Catalano, hanno chiesto i termini a difesa.

A portare i militari sulle tracce del “fusto” è stato il continuo via vai di giovani da un terreno di campagna impervio. Appostandosi, i carabinieri hanno notato arrivare le due ragazze in scooter. Dopo essere scese dal mezzo, le due giravano intorno al casolare dell’uliveto per tirare fuori da sotto le foglie un fusto in metallo. Dentro c’erano poco meno di 5 chili di marijuana.