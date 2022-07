"Pellegrinaggio" di giovani in un uliveto a S. Stefano, era uno spaccio di marijuana: 2 arresti - Tempostretto

Ai domiciliari 2 ragazze di 26 e 28 anni, nascondevano tra gli ulivi 5 chili di marijuana

MESSINA – L’insolito e intenso via vai, soprattutto di giovanissimi, in una zona impervia nelle campagne di Santo Stefano Medio ha insospettito i carabinieri della Compagnia Messina Sud. Sospetti che, dopo alcuni giorni di pedinamenti, si sono rivelati fondati: un uliveto era infatti diventato il nascondiglio della droga usato da due donne per spacciare marijuana.

I militari hanno quindi fatto scattare il blitz nel villaggio a sud della città: nascosti nei pressi, sono saltati fuori quando due donne in scooter sono arrivate e si sono dirette verso un contenitore nascosto tra gli alberi. Dentro c’erano quasi 5 chili di marijuana, precisamente 15 confezioni di cellophane contenenti 4850 grammi di sostanza, inviata al Policlinico per le analisi di laboratorio.

Le ragazze, di 26 e 28 anni, sono state arrestate per detenzione di sostanza stupefacente, in attesa del processo sono stati concessi loro i domiciliari.

La sostanza invece è stata sequestrata, se venduta avrebbe fruttato almeno 30 mila euro.