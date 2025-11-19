 Restauro dei lampioni storici di piazza Antonello, ok al progetto esecutivo

Restauro dei lampioni storici di piazza Antonello, ok al progetto esecutivo

mercoledì 19 Novembre 2025 - 08:30

Prevista la riqualificazione dei sostegni artistici in ghisa

E’ pronto il progetto esecutivo per il restauro e la valorizzazione dei lampioni artistici di Piazza Antonello. Il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici ha approvato il piano che mira a restituire dignità e piena efficienza ai manufatti storici collocati nell’anello esterno della piazza.

Questi sostegni in ghisa necessitano di un intervento di restauro conservativo e di adeguamento funzionale per garantire un impianto di pubblica illuminazione efficiente e sicuro.

L’intervento di riqualificazione avrà un importo complessivo di 79mila 600 euro, interamente finanziato con fondi del Bilancio comunale.

Il progetto è stato gestito internamente al Comune per snellire l’iter procedurale. Il responsabile unico di progetto (Rup) per l’intervento è stato nominato l’ingegner Salvatore Saglimbeni. La redazione del progetto esecutivo, la direzione del contratto e la verifica di conformità sono state affidate all’ingegner Alessandra Santoro, entrambe figure interne al Servizio Politiche Energetiche.

Il progetto esecutivo è stato validato dal rup lo scorso 14 novembre e ora approvato.

