Anche le periferie devono essere luoghi dignitosi in cui vivere

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Più volte è stata fatta segnalazione per la rimozione dei rifiuti e il ripristino della strada. Bisognerebbe fare un marciapiede e dei parcheggi, dato che vi è anche la fermata dell’autobus. Per non parlare dell’asfalto dissestato con una grossa buca che non si sa per quanto tempo resisterà. La zona è Fondo Fucile/Gazzi”.