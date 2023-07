Restyling di Villa Dante: prende forma la struttura polifunzionale in legno VIDEO - Tempostretto

Consegnati anche i lavori per la riqualificazione di arena, fontana e pista di skate

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Nuova vita per Villa Dante. “Prende forma un progetto che già c’era e ora si sta realizzando”, dice il sindaco Federico Basile in sopralluogo all’interno del polmone verde del centro città. Insieme a lui l’assessore al ramo Francesco Caminiti. Hanno consegnato i lavori alla ditta che si occuperà di ripristinare le parti ammalorate dell’arena, la riqualificazione della fontana ormai fuori uso da anni e la realizzazione di una pista da skateboard.

Prende forma la nuova struttura polifunzionale

Già in piedi la struttura in legno e vetro che diventerà un centro polifunzionale che la Messina Social City potrà utilizzare in tutti i periodi dell’anno per le attività con bambini e ragazzi. Ecco cosa diventerà: a spiegarlo la presidente Valeria Asquini.