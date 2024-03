Rete idrica a Messina, saranno sostituiti 150 km. Lavori consegnati

Lavori da 21 milioni finanziati dal Pnrr

Sono stati consegnati stamani i lavori per la sostituzione di 150 chilometri di condotta idrica.

Due anni il tempo previsto per il completamento delle opere, per un investimento totale di 21 milioni di euro, che consentiranno di limitare la dispersione idrica sulla rete che oggi ha un tasso di perdite pari a circa il 53%.

“Oggi è un giorno importante – dice il sindaco Federico Basile – che vede protagonista il lavoro svolto in questi anni dall’ex sindaco Cateno De Luca, dall’Amam e da tutti coloro che sono riusciti a programmare e finanziare un opera fondamentale per le infrastrutture idriche del centro città. “Cercheremo di ridurre al minimo i disagi lavorando zona per zona. I primi quartieri coinvolti, Lombardo e Americano, soffrono in modo particolare la carenza d’acqua e i disagi sono frequenti. I cantieri potrebbero interessare anche zone in cui l’asfalto è stato da poco completato o le vie di ForestaMe. Questo perché le tempistiche degli appalti risultano differenti. “Opereremo affinché il ripristino sia puntuale”, assicura Basile.

In settimana l’avvio vero e proprio, dopo alcune indagini con i radar per individuare i punti delle tubazioni da sostituire.

I progetti di Amam per arrivare all’acqua h 24 nel 2026

In contemporanea Amam sta portando avanti i progetti di ricerca idrica e realizzazione dei pozzi a Briga, che come spiega la presidente Loredana Bonasera sono alle fasi finali. L’obiettivo prefissato per il 2026 dell’acqua h24 sarà il risultato di tutti questi progetti in corso: mitigazione delle vulnerabilità del Fiumefreddo, ricerca idrica e nuovi pozzi, sostituzione tubazione terziaria e rifunzionalizzazione delle vasche del Montesanto 1 e 2.