Viaggio nei cantieri Amam: i lavori sull’acquedotto Fiumefreddo sono al giro di boa VIDEO

Ecco la condotta sostituita a Pezzolo. A Tremestieri e Roccalumera si proseguirà nei prossimi distacchi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si sono conclusi nei tempi previsti 7 dei 9 interventi programmati da Amam. Siamo stati nei cantieri di Tremestieri, Pezzolo e Roccalumera: ecco i lavori portati a termine nel corso della terza interruzione idrica. Sono stati sostituiti in tutto tre scarichi, tre sfiati e un giunto dielettrico. Rinviato, invece, l’inserimento di altri due grossi giunti.

Conclusi tre dei cinque step previsti entro aprile

La presidente di Amam Loredana Bonasera spiega perché si è preferito rinviare due dei 9 interventi. La data di fine lavori, prevista per aprile, però non slitterà. Obiettivo del progetto complessivo, suddiviso in 5 step, è quello di mitigare le vulnerabilità dell’acquedotto principale cittadino che è il Fiumefreddo. La sostituzione di parti di condotta, l’inserimento di giunti, valvole e sfiati serve proprio a limitare le perdite d’acqua e rendere più elastica e funzionale la condotta.