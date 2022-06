"Rete per la legalità Messina aps" applaude il patto antiracket: "Più facile dire no all'usura" - Tempostretto

Il documento sottoscritto con l'associazione permette agli imprenditori una collaborazione maggiore, ricevendo assistenza nella denuncia

MESSINA – L’associazione antiracket e antiusura “Rete per la Legalità Messina aps” ha espresso tutta la propria soddisfazione per “l’aria nuova nel campo delle lavoro e delle imprese” che sentono respirare in città. Il riferimento dell’associazione guidata dall’imprenditore Giuseppe Ruggeri è all’applicazione del “Patto antiracket”, introdotto in varie regioni d’Italia e uno strumento concreto anche in città e in provincia che permette agli imprenditori di collaborare attivamente con le forze dell’ordine.

Il patto viene sottoscritto tra imprenditore e associazione e con esso è “più facile dire no al racket e all’usura, denunciare in piena ed assoluta sicurezza, essere incoraggiati ed assistiti, e ritornare a fare liberamente gli imprenditori senza condizionamenti esterni di natura malavitosa e mafiosa”. L’associazione ha sottolineato l’impegno del coordinamento regionale e applaudito la scelta di numerosi imprenditori di aver denunciato di essere stati soggetti a estorsioni e minacce.