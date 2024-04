Revoca incarico Pug a S. Teresa di Riva, stop al professionista coinvolto in un’inchiesta

Amministrazione comunale pronta a individuare un nuovo professionista

S. TERESA – Il Comune di Santa Teresa di Riva revoca l’incarico per la redazione del Piano urbanistico generale (Pug) affidato al professionista coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. La decisione è stata presa con determinazione dirigenziale a seguito di una ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania.

Alla base della revoca c’è l’articolo 94 del decreto legislativo (36/2023) che esclude dai contratti pubblici gli operatori economici che si trovino in determinate condizioni, tra cui quella di essere stati attinti da misure cautelari. L’Amministrazione ha preso atto della situazione ed ha ritenuto opportuno revocare l’incarico. “L’Amministrazione comunale è impegnata a garantire la massima trasparenza e legalità in tutti i suoi atti – ha spiegato il sindaco, Danilo Lo Giudice – e continuerà a procedere con la massima celerità per l’affidamento del nuovo incarico per la redazione del Pug”.

L’incarico per la redazione del Pug rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro urbanistico di Santa Teresa di Riva. Il nuovo strumento urbanistico dovrà infatti definire le linee guida per lo sviluppo del territorio comunale nei prossimi anni. L’Amministrazione comunale si attiverà per individuare un nuovo professionista a cui affidare l’incarico, garantendo la massima competenza e professionalità. L’obiettivo è quello di procedere con la massima celerità, per non rallentare il processo di pianificazione urbanistica.