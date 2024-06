Riace. Mimmo Lucano entra nel Parlamento europeo: “mi batterò per le aree fragili della Calabria”

Il neo europarlamentare ha ribadito la sua contrarietà all'autonomia differenziata e alla costruzione sul Ponte sullo Stretto

RIACE – Con le oltre 75 mila preferenze nella circoscrizione Sud, Mimmo Lucano, che si è ricandidato anche a sindaco di Riace, è stato eletto al parlamento europeo, nella coalizione Alleanza Verdi Sinistra. Mimmo Lucano, lo ricordiamo, è salito agli onori della cronaca per il modello dell’accoglienza di migranti realizzato a Riace e per il processo del Tribunale di Locri dov’è stato condannato proprio per la gestione dei migranti (condanna confermata in Appello, seppur ridimensionata nelle accuse e nelle pene, soltanto pochi mesi fa). La prima cosa che vorrebbe fare da parlamentare europeo sarebbe quella di continuare a lavorare in favore dello sviluppo sociale ed economico per le aree fragili come la Calabria, ribadendo la sua contrarietà all’autonomia differenziata e alla costruzione sul Ponte sullo Stretto. “L’esperienza di Riace – ha dichiarato – ha creato questa speranza di rinascita in quei luoghi che combattono giorno per giorno per continuare ad esistere anche attraverso l’accoglienza ai viaggiatori che scappano da guerra e fame. Sono contento per il risultato alle europee, ma la cosa più importante sarebbe diventare sindaco”.