Riace. Mimmo Lucano resta sindaco, depositato il ricorso in Appello

RIACE – Mimmo Lucano resterà in carica come sindaco di Riace. Il provvedimento di decadenza emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Locri è stato sospeso a seguito del ricorso presentato dai suoi legali. In attesa della decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Lucano potrà continuare a esercitare regolarmente le sue funzioni amministrative. La decadenza di Lucano era stata stabilita dal Tribunale di Locri dopo il ricorso avanzato dal prefetto di Reggio Calabria in seguito alla sentenza definitiva lo scorso febbraio in Cassazione nell’ambito del processo “Xenia”, con la condanna a un anno e sei mesi per falso in atto pubblico.