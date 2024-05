Riapre la Guardia medica di Furci Siculo: nuovi locali e più servizi

Dopo due anni di attesa, il presidio torna in funzione in Via Spinelli

FURCI SICULO – Un ritorno atteso da due anni: la Guardia medica di Furci Siculo ha finalmente riaperto i battenti in una nuova sede, all’interno del Centro diurno di Via Spinelli. Un’ottima notizia per la cittadinanza che da maggio 2022 era rimasta priva di questo presidio medico essenziale a causa di carenze strutturali nel precedente stabile di Via Milano.

Una nuova sede più ampia e confortevole

I nuovi locali, ottenuti dall’Asp in comodato d’uso dal Comune, sono più ampi e confortevoli e, soprattutto, permettono di offrire una gamma più ampia di servizi. Oltre all’assistenza medica continuativa, infatti, il presidio di Furci Siculo ospiterà il servizio presidi e ausili dell’Azienda sanitaria provinciale, che prima si trovava a Roccalumera. I cittadini potranno inoltre usufruire di servizi come la gestione del diabete, la programmazione di piani terapeutici per ossigeno a lungo termine, l’esenzione ticket per patologie e invalidità e molto altro.

Soddisfazione del sindaco Francilia e impegno per il futuro

“Siamo davvero felici di poter finalmente riaprire la Guardia medica di Furci Siculo – ha dichiarato il sindaco Matteo Francilia – . Si tratta di un servizio fondamentale per il nostro territorio e per l’intero comprensorio. I nuovi locali, oltre a garantire un ambiente più accogliente per i pazienti, ci permetteranno di ampliare l’offerta di servizi sanitari ai cittadini”. L’Amministrazione comunale di Furci Siculo ha confermato il proprio impegno a continuare a lavorare per migliorare l’offerta di servizi sanitari sul territorio. “Come sempre – prosegue il primo cittadino Francilia – la nostra Amministrazione è al servizio dei cittadini, non solo di Furci Siculo ma di tutta la riviera ionica. Continueremo a collaborare con l’Asp per garantire servizi sanitari di qualità e sempre più accessibili”.

Lavori completati dopo alcuni ritardi

I lavori di adeguamento dei nuovi locali della Guardia medica, avviati lo scorso novembre, hanno subito alcuni ritardi a causa di lungaggini burocratiche. L’Asp ha comunque completato gli interventi installando sistemi di allerta collegati con le Forze dell’ordine, un sistema di allarme sonoro, illuminazione, videocitofono, porte antisfondamento e grate alle finestre. I medici in Guardia medica saranno presenti dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e dalle 10 di sabato fino alle 8 del lunedì successivo.