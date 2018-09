Trofie con funghi noci e gorgonzola

I funghi sono un ottimo alimento per la nostra salute per le sue numerose proprietà benefiche e terapeutiche: sono ricchi di minerali e vitamine che rinforzano il nostro sistema immunitario e proteggono il sistema cardiovascolare, quindi i funghi sono un ingrediente davvero prezioso, sono gustosi e prelibati hanno un profumo intenso e un sapore delicato. Facili da cucinare,sono pronti in pochi minuti e regalano ai vostri piatti un gusto davvero goloso!

Ingredienti

350 g Pasta trofie

500 g Funghi

100g Gorgonzola

100g Noci

Olio evo q.b.

Burro q.b.

1 spicchio Aglio

Sale q.b.

Preparazione

In una padella antiaderente versare l’olio ed una noce di burro con uno spicchio d’aglio, lasciare imbiondire e poi eliminatelo.

Aggiungere in una padella i funghi, ben puliti ed affettati, aggiustare di sale e cuocere per circa 5 minuti a fuoco vivace.

Nel frattempo preparare anche la pentola con l’acqua per cuocere la pasta.

Quando i funghi saranno cotti, versare la maggior parte in un mixer, tenerne qualcuno da parte per la finitura del piatto, azionare il mixer e frullare aggiungendo il gorgonzola tagliato a piccoli dadini unire se necessario un pò d’acqua di cottura della pasta, in base alla consistenza più o meno cremosa che si vuole dare al piatto.

Infine tostare un pochino le noci sminuzzate in una padella senza farle bruciare .

Scolare la pasta e versare in una padella aggiungendo la salsa ottenuta , unire i funghi interi che abbiamo messo da parte precedentemente, aggiungere le noci sminuzzate, e amalgamate il tutto mescolando per qualche minuto. La vostra pasta ai funghi e noci è pronta per essere servita. Buon Appetito!

Segreti di cucina : utilizzate il gorgonzola dolce per dare una consistenza particolarmente cremosa, sempre mantenendo il sapore unico di questo formaggio che si abbina bene ai funghi .

Feste E Sagre : “OTTOBRATA ZAFFERANESE 40ªEDIZIONE” L'Ottobrata zafferanese è un importante evento fieristico-culturale che si svolge tutte le DOMENICHE del mese di ottobre.

Domenica 7 con la Sagra dei “Fasola a crucchittu”; sabato 13 e domenica 14 la Sagra del suino nero dei Nebrodi, domenica 21 la Sagra dei funghi e, infine, sabato 27 e domenica 28 la Sagra della provola. nel centro storico di Zafferana Etnea, in provincia di Catania.

Indiscussi protagonisti di ciascuna domenica sono i prodotti tipici della terra e i loro derivati: i funghi porcini dell'Etna l'uva, il vino, la mostarda, il miele, mele,fichi d'India, melograni, noci, nocciole, castagne, pistacchi , e tante altre varietà.

per informazioni: http://www.ottobrata.it/

"Festa della Noce"di Motta di CamastraXVI Edizione 29-30 settembre 6-7 ottobre e 13-14 ottobre

Per informazioni : www.comunemottacamastra.gov.it/?p=festa_della_noce