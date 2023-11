Ricordando il 1908, "il museo del terremoto per rafforzare l'identità di Messina" - Tempostretto

Dal 28 novembre sarà possibile visitare l'esposizione permanente dedicata al sisma, in gestione al Museo regionale

MESSINA – “In politica l’unione fa la forza. E, fatte salve le divisioni politiche per la campagna elettorale e le differenze ideologiche, dobbiamo tutti fare squadra per risollevare Messina nel segno della cultura e del turismo, che tanto possono fare per l’economia della città. Oggi annunciamo un museo del terremoto che sarà un vanto per Messina”. Così Elvira Amata, assessora regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, alla presentazione del museo permanente del terremoto.

“1908 CittàMuseoCittà” è il nuovo allestimento permanente, che sarà aperto al pubblico il 28 novembre, nei locali dell’antica filanda. Un’occasione “per rafforzare l’identità di Messina”, è stato detto alla presentazione, in gestione al Museo regionale interdisciplinare e all’interno della sua struttura sul viale della Libertà.

Con Amata, hanno ufficializzato la novità l’assessore regionale ai Beni culturali e l’Identità siciliana, Francesco Scarpinato, il deputato regionale Antonio De Luca, che ha contribuito all’operazione con i suoi emendamenti alla Finanziaria, e il direttore del museo regionale Orazio Micali. Ma cosa ci fanno insieme due assessori di Fratelli d’Italia e un capogruppo all’Ars del Movimento Cinquestelle? “Agiamo insieme per il bene comune in un momento in cui Messina ha bisogno finalmente di riprendersi, di uscire dalla paralisi. Complimenti al direttore Micali che, in tre giorni, nel 28 dicembre 2022, guarda caso un altro 28 dicembre, ha trovato il finanziamento quando tutto sembrava essersi bloccato”, ha dichiarato De Luca.

Sul valore dell’iniziativa, con reperti unici risalenti al sisma, si è soffermato pure l’assessore Scarpinato: “Sarà un’esposizione permanente che renderà merito alla nostra meravigliosa isola. Con me assessore, e ne sono orgoglioso, sono stati nominati siti d’interesse culturale il memoriale di Portella della Ginestra e l’albero Falcone”.

