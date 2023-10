Elvira Amata lancia una sfida alla città: "Messina deve trovare il suo evento culturale distintivo" VIDEO - Tempostretto

"Catania e Palermo hanno i loro festival da anni, perché non ci diamo da fare anche qui?"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Potrei farlo io da sola, ma amo lavorare in squadra, con i portatori di interesse e in questo caso voglio lavorare con la mia città. Voglio lavorare con il teatro, con il conservatorio, con l’università, con i cittadini messinesi”, spiega l’assessora regionale al Turismo e allo Spettacolo Elvira Amata.

In occasione della presentazione della stagione teatrale 2023-24 accanto alla governance del Vittorio Emanuele ha lanciato una sfida alla città, affinché anche Messina, come Catania e Palermo, abbia un su evento culturale distintivo in Sicilia.

E continua: “Vorrei che questa idea nascesse dalla città di Messina, ovviamente poi io farei da cabina di regia affinché l’evento venga veicolato a livello regionale”.