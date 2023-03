Rifiuti accanto alla scalinata di via Fulci - Tempostretto

I resti di un ricovero di fortuna abbandonato deturpano un'area accanto alla scala che da via Libertà porta alla via Principessa Mafalda

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Scalinata via Fulci che collega il viale della Libertà con via Principessa Mafalda. Fino a due mesi fa era “abitata” da due homeless che sono stati allontanati. Da allora non si è provveduto a sgomberare le masserizie ed i rifiuti che vi sono stati gettati: un bel biglietto da visita per chi sbarca dai traghetti”.