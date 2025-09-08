 "Rifiuti intorno al campetto George Floyd", intervengono i volontari VIDEO

Redazione

lunedì 08 Settembre 2025 - 12:45

La segnalazione. Finocchiaro: "La pulizia non è di competenza comunale ma siamo già intervenuti. La riqualificazione della struttura è l'obiettivo"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 da parte di alcuni cittadini: “Nel campetto di basket George Floyd, nella zona falcata di Messina, abbiamo raccolto oltre dieci sacchi e naturalmente è stata ripulita tutta l’area circostante da bottiglie, cartacce e altro. Con l’auspicio che la vostra testata possa dare la giusta rilevanza a una questione che ormai si trascina da troppo tempo. E che mette ancora una volta in risalto un lato non bello della nostra comunità messinese. Ovvero quello della trasandatezza, dell’incuria e soprattutto dell’inciviltà nel lasciare i rifiuti ovunque”.

Spiega a Tempostretto l’assessore con delega allo Sport Massimo Finocchiaro: “Il Comune ha fatto richiesta di concessione e l’ha ottenuta dopo un po’ di tempo. Ma la competenza della scerbatura, come della luce, non è comunale. Sono aree che rimangono di competenza del Demanio e dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Abbiamo condiviso quest’impostazione con il presidente Francesco Rizzo. Abbiamo già pulito il campo, in ogni caso, al di là delle competenze. E stiamo progettando una riqualificazione delle recinzioni e del campo stesso. Però è importante che non si continui a sporcare intorno alla struttura. E anche chi frequenta il campo deve denunciare queste situazioni, per aiutare a individuare i responsabili”.

Abbiamo girato la segnalazione al presidente dell’Autorità portuale Rizzo.

