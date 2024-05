“Un minuto e la sposto”. Sindacati contro Atm: “Spot ambiguo, autisti presi di mira”

Sui social alcuni cittadini non hanno capito l'ironia del messaggio e hanno attaccato gli autisti

“Un minuto e la sposto” è la campagna di sensibilizzazione lanciata da Comune di Messina e Atm contro la sosta in doppia fila, soprattutto perché rallenta il passaggio di bus e ambulanze.

Uno spot che, secondo Cgil, Uil, Faisa Cisal e Orsa, è “inadeguato, intriso di inopportuno provincialismo, si presta a fraintendimenti ed è offensivo prima per la cittadinanza messinese e poi per gli autisti di Atm. Basta leggere solo qualche commento a margine del video pubblicato nei vari social per evincere che parte della cittadinanza associa, distrattamente, la clip a una velata denuncia contro il presunto lassismo degli autisti Atm”.

Nelle immagini appare l’autore della clip vestito da conducente Atm, intento a consumare caffè e cornetto dopo aver parcheggiato il bus in doppia fila; un automobilista lo invita a spostarsi per liberare la carreggiata ma l’autista reagisce con flemma, per niente preoccupato di aver creato intralcio alla viabilità.

“Solo i più arguti – dicono i sindacati – hanno intuito l’inversione dei ruoli che vorrebbe invitare la cittadinanza ad evitare il parcheggio selvaggio per consentire il libero transito dei mezzi pubblici. I più hanno visto lo spot come un J’accuse contro gli autisti e già si registrano le prime battute ironiche sui bus in spregio alla professionalità e alla serietà dei dipendenti Atm, spesso messa in discussione anche da dichiarazioni pubbliche del presidente Campagna. Dopo le sanzioni disciplinari a pioggia ci mancava solo la clip astrusa nei social”.

“Cittadini vessati da parcheggi a pagamento e rimozioni”

Poi la difesa anche dei cittadini. “I messinesi sono una popolazione dignitosa, al punto che subiscono passivamente le perenni pressioni economiche dei parcheggi a pagamento in ogni dove e le rimozioni forzate a valanga e senza precedenti… I messinesi se sbagliano pagano di tasca propria e tacciono, mentre se sbaglia l’Azienda a pagare sono sempre i cittadini”.

“Era meglio uno spot sui loro stipendi”

“Non si sentiva il bisogno di una campagna di “civilizzazione” da parte di oriundi, nell’interesse di Messina e dei messinesi – concludono i sindacati -. Probabilmente sarebbe stato più opportuno uno spot ironico sull’amento esponenziale, a spese dei cittadini, degli stipendi dei presidenti e dei componenti dei Consigli d’Amministrazione delle società partecipate”.