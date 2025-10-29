Rifiuti non differenziati, l’ennesimo monito di Messina Servizi

Bollino rosso e rifiuti non raccolti, stavolta in zona centro

Viale Principe Umberto, area Centro. Nel giorno dell’indifferenziato, “i nostri operatori hanno trovato questa situazione: carrellati stracolmi, sacchi misti con plastica, carta, vetro e organico tutto insieme. Rifiuti conferiti in modo scorretto, senza alcun rispetto per le regole, la città e chi ogni giorno fa la differenziata”.

Lo segnala ancora una volta Messina Servizi, spiegando che “scene simili si ripetono anche in altre zone del centro, come in via Palermo bassa, via Torrente Trapani, via Pepe dove, nonostante gli avvisi e i controlli, continua a prevalere l’inciviltà”.

“Il giorno del Non Differenziabile non significa che tutto è concesso. Non Differenziabile equivale al residuo, cioè ciò che rimane dalla raccolta differenziata, dunque ciò che non è riciclabile. Non è il giorno dedicato allo sgombero dei rifiuti casa, in garage o in cantina e nemmeno il “via libera” per disfarsi di rifiuti misti che non vengono differenziati solo per mera pigrizia. Messina è oggi settima tra le città italiane sopra i 200.000 abitanti per percentuale di raccolta differenziata. Non possiamo permettere che comportamenti irresponsabili ci facciano tornare indietro. Chi non segue le regole, paga”.