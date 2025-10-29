 Rifiuti non differenziati, l'ennesimo monito di Messina Servizi

Rifiuti non differenziati, l’ennesimo monito di Messina Servizi

Redazione

Rifiuti non differenziati, l’ennesimo monito di Messina Servizi

mercoledì 29 Ottobre 2025 - 13:00

Bollino rosso e rifiuti non raccolti, stavolta in zona centro

Viale Principe Umberto, area Centro. Nel giorno dell’indifferenziato, “i nostri operatori hanno trovato questa situazione: carrellati stracolmi, sacchi misti con plastica, carta, vetro e organico tutto insieme. Rifiuti conferiti in modo scorretto, senza alcun rispetto per le regole, la città e chi ogni giorno fa la differenziata”.

Lo segnala ancora una volta Messina Servizi, spiegando che “scene simili si ripetono anche in altre zone del centro, come in via Palermo bassa, via Torrente Trapani, via Pepe dove, nonostante gli avvisi e i controlli, continua a prevalere l’inciviltà”.

“Il giorno del Non Differenziabile non significa che tutto è concesso. Non Differenziabile equivale al residuo, cioè ciò che rimane dalla raccolta differenziata, dunque ciò che non è riciclabile. Non è il giorno dedicato allo sgombero dei rifiuti casa, in garage o in cantina e nemmeno il “via libera” per disfarsi di rifiuti misti che non vengono differenziati solo per mera pigrizia. Messina è oggi settima tra le città italiane sopra i 200.000 abitanti per percentuale di raccolta differenziata. Non possiamo permettere che comportamenti irresponsabili ci facciano tornare indietro. Chi non segue le regole, paga”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Risanamento Messina. Basile: “I poteri speciali vanno prorogati”
Risanamento Messina, l’accelerata dei poteri speciali: in 3 anni spesi 35 milioni e comprate 273 case
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED