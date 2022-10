"Rifiuti, non solo differenziata: sensibilizziamo la comunità sul compostaggio domestico" - Tempostretto

Incontro nell'aula consiliare di Furci Siculo con il sindaco Francilia e la consigliera delegata Cordaro: "Scelte consapevoli per un futuro ecosostenibile"

La consigliera delegata

Manuela Cordaro

FURCI SICULO – “Sensibilizzare la comunità sulla corretta esecuzione del compostaggio domestico, nel rispetto del regolamento comunale”. Sull’importante tema il Comune di Furci Siculo ha ospitato, nell’aula consiliare, un incontro formativo. “L’obiettivo di questi appuntamenti – spiega il sindaco, Matteo Francilia – si inquadra nell’ambito di un percorso virtuoso che è stato portato avanti negli ultimi anni e che intendiamo continuare. “Lo scopo dell’iniziativa – prosegue la consigliera delegata alle politiche ambientali, Manuela Cordaro – è di educare la popolazione a scelte consapevoli che garantiscano un futuro ecosostenibile. Come Amministrazione comunale ci prefiggiamo di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda.

“La differenziata è un punto di partenza, si deve migliorare”

La raccolta differenziata (nel 2021 quasi al 71%) – aggiunge la consigliera – è un punto di partenza. Furci ha fatto notevoli passi in avanti ma sicuramente possiamo e dobbiamo migliorarci in quanto non basta differenziare ma bisogna differenziare bene. Nel corso dell’incontro abbiamo in particolar modo posto l’attenzione posto l’attenzione sui benefici della raccolta differenziata ma anche sul riciclo, sul riuso e sulla riduzione dei rifiuti. Ci siamo quindi soffermati sul compostaggio domestico, una pratica semplice che possono fare tutti i cittadini del nostro Comune e che permetterebbe di conferire nel ciclo dei rifiuti differenziati la frazione più pesante, quella organica”. All’incontro, sono intervenuti anche l’assessore Rosanna Garufi e l’esperto del sindaco Antonio Tappa. Venerdì 14 alle 10, 30, sempre nell’aula consiliare, è in programma una conferenza sulla mobilità sostenibile al fine di sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo dei nuovi mezzi sulla mobilità sostenibile, nel rispetto del codice della strada”.