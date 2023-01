Riforma del contenzioso tributario e riflessi sulla gestione delle entrate locali, esperti a confronto - Tempostretto

Mercoledì 25 gennaio all'Antica filanda di Roccalumera

ROCCALUMERA – La riforma del contenzioso tributario con i riflessi sulla gestione delle entrate locali è il tema di un convegno in programma mercoledì (25 gennaio) alle 8,30, nei locali dell’Antica Filanda di Roccalumera. Il simposio è accreditato dall’ordine degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall’Ancrel, l’associazione nazionale dei certificatori e dei revisori degli enti locali. I lavori saranno introdotti da Rossella Rigano (responsabile dell’Area finanziaria del Comune di Roccalumera) e prevedono le relazioni di Maurizio Fogagnolo (avvocato tributarista, esperto in materia di entrate locali e gestione del relativo contenzioso del foro di Ivrea); Orazio Mammino (commercialista e revisore legale, esperto in materia finanziaria, tributaria e del personale negli Enti locali – presidente del collegio dei revisori del conti dell’Ancrel); Tiziana Vinci (dirigente Area finanziaria del Comune di Alcamo, presidente Ancrel Messina, coordinatrice regionale Sicilia Ancrel). Parleranno rispettivamente della riforma del contenzioso Tributario, delle entrate comunali attratte dalla riforma del contenzioso tributario, degli strumenti deflattivi del contenzioso e dei riflessi del contenzioso tributario negli Enti locali. Interverranno, inoltre, il sindaco di Roccalumera, Gaetano Argiroffi ed i presidenti degli ordini degli avvocati e dei commercialisti, Paolo Vermiglio e Franco Vito. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione professionale.